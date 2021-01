CorrSport: Gattuso ha scelto il tridente per Cagliari-Napoli

Anche a causa delle assenze, le scelte di Gennaro Gattuso per Cagliari-Napoli sembrano praticamente fatte. In attacco, soprattutto, il tridente sarà quello migliore possibile.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Gli uomini non mancano e il Napoli ha preferito esagerare quest’anno: deve essere stato per caso o per prudenza o per lungimiranza, chi può dirlo?; ma gli è andata di lusso, perché adesso anche Llorente ha un senso, almeno rappresenta una opzione sulla quale contare, magari nella disperazione. In attacco, qualsiasi schema venga adottato, Lozano andrà a destra, Insigne a sinistra e Petagna fungerà da centravanti. Politano sarà un cambio per le fasce, Llorente per tentare di cambiare (nel caso occorra) in corsa o per rifiatare Petagna. Come gli diceva Allegri: «Pazienza….»”.