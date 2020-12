Un gesto di Insigne ha permesso a Massa di non appesantire il referto: il retroscena

Da diversi giorni si discute sull’espulsione a Lorenzo Insigne durante Inter-Napoli. Il capitano del Napoli ha rivolto all’arbitro Massa espressioni «ingiuriose» ed è stato punito con una sola giornata di squalifica, anziché due.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega il motivo di questa decisione:

“Una giornata di squalifica e 10mila euro di multa per Lorenzo Insigne. Così ha deciso il giudice sportivo: «Per avere, al 26esimo del secondo tempo, con gestualità plateale, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose»- Alla fine l’arbitro Massa non se l’è sentita di calcare la mano capendo che quello del capitano azzurro è stato un attimo di rabbia, non un comportamento reiterato ed evidentemente anche le scuse arrivate a gara finita e teste “meno calde” hanno contribuito a evitare un referto più pesante“.