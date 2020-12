Tuttosport: Inzaghi sorride, Acerbi e Leiva tornano convocabili

La Lazio non è in un buon momento, di forma e risultati. Nelle ultime quattro partite ha raccolto quattro punti, senza sfidare squadre di alta classifica. Per questo, i rientri di Acerbi e Lucas Leiva sono indispensabili per Simone Inzaghi.

Tuttosport ha fatto il punto sui due infortunati:

“Gli esiti dei nuovi esami svolti ieri in serata da Acerbi in clinica Paideia dovranno stabilire se ‘Leo’, così lo chiamano il guerriero biancoceleste i compagni, potrà aggregarsi alla truppa di convocati per la sfida di domani sera all’ Olimpico. Sembra aver messo alle spalle i problemi muscolari che lo avevano fatto uscire nel primo tempo dalla sfida con il Verona, sia lui che Leiva sperano almeno in una convocazione, ma Inzaghi difficilmente rischierà di impiegarli se non avrà certezze su rischi di ricadute che potrebbero comportare danni ancor più seri”.