Nasce il crowdfunding per la statua di Maradona

È nato il crowdfunding per pagare la statua di Diego Armando Maradona. Il progetto è stato lanciato ieri dal Comune di Napoli, con un bando «firmato dagli assessori alla Cultura e al Turismo, Eleonora de Majo, e allo Sport, Ciro Borriello».

Oggi lo ha raccontato Il Mattino:

“A «Ricerca proposte per la realizzazione di un’opera artistica in memoria di Diego Armando Maradona». È il bando pubblicato ieri sul sito del Comune di Napoli, con scadenza 2 febbraio 2021. La statua in omaggio all’ex capitano del Napoli, scomparso il 25 novembre, sarà installata nei pressi dello stadio, appena dedicato a Maradona e finanziata con un crowdfunding, attraverso un conto corrente messo a disposizione dell’amministrazione comunale sul suo sito, sul quale si potranno versare le quote”.

Stefano Ceci, ex manager di Maradona, vorrebbe incidere una dedica pensata dallo stesso Diego:

“C’è, intanto, chi si è messo già al lavoro per questa opera. «In bronzo, ad altezza naturale e collocata su pietra lavica», spiega Stefano Ceci, imprenditore napoletano che negli ultimi anni è stato il manager di Maradona. «Avevo fatto tanto tempo fa questa promessa a Diego e sul piedistallo scriverò una dedica pensata da lui: Anche io sono stato napoletano. Ed era assolutamente vero»”.