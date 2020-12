Lazio-Napoli, Gazzetta: Gattuso cambia modulo e si affida a Petagna! Cambio a centrocampo, attacco obbligato

Domani sera, all’Olimpico, il Napoli di Gennaro Gattuso affronterà la Lazio. Reduci dalla sconfitta contro l’Inter, gli azzurri sono in emergenza in attacco, viste le assenze di Mertens, Osimhen e Insigne.

Per questo – come scrive La Gazzetta dello Sport – Gattuso è pronto ad affidarsi a un tridente inedito: al centro ci sarà Andrea Petagna, che vuole confermare la bella prestazione di Milano: ai suoi lati agiranno Politano e Lozano. Non è escluso il ritorno al 4-3-3, con Bakayoko a fare da diga agli inserimenti di Fabian e Zielinski. La difesa è confermata in toto: l’unico ballottaggio è tra i pali, tra Meret e Ospina, anche se il portiere colombiano dovrebbe spuntarla.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.