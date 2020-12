Il Mattino: Reina a Napoli avrebbe chiuso la carriera, non sarà mai un nemico

Lazio-Napoli è la sfida tra due big della Serie A, ma non solo. L’attuale portiere dei biancocelesti, Pepe Reina, dovrà infatti sfidare il suo passato: una delle squadre in cui ha passato più stagioni e di cui era diventato il leader carismatico.

Il Mattino oggi ha raccontato bene tutte le emozioni di Reina:

“Domani sera non piangerà, ma certo un piccolo sospiro lo farà. A Napoli avrebbe chiuso volentieri la carriera. Ma spesso i sogni sono destinati a rimanere solo dei desideri. Perché, come ha più volte raccontato Un forestiero quando viene a Napoli piange due volte: quando arriva e quando parte”.

Reina non potrà mai essere un nemico:

“182 partite con la maglia del Napoli, settimo posto per presenze tra i portieri della storia, impossibile che possa essere solo un ex. Reina non lo è: non solo perché era il portiere del Napoli che per ben due volte ha sfiorato lo scudetto con Sarri. Come dimenticare la famigliola che sfilava uno dietro l’ altra con la maglia numero 25 addosso alla fine di ogni partita. La moglie Yolanda, ex pallavolista del Cordoba, Grecia, Alma, Luca, Thiago e Siri, sono la sua forza. L’ unica volta in cui si è sfiorata la rottura vera è stata proprio per una battuta di De Laurentiis in sua presenza”.