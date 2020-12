CorrSport: Lo 0-3 e Juve-Napoli è un affare solo tra il Napoli e il CONI

Martedì 22 dicembre il Collegio delle Sezioni Unite del CONI si riunirà per decidere le sorti di Juventus-Napoli. Il club di De Laurentiis chiede l’annullamento dello 0-3 a tavolino e del punto di penalizzazione.

Oggi Il Corriere dello Sport racconta la decisione della FIGC di non costituirsi, lasciando a dibattere solo Napoli e CONI:

“Quando si metterà (simbolicamente) la palla al centro e Juventus-Napoli diventerà per la terza volta una partita giuridica, Aurelio De Laurentiis saprà che stavolta la giocherà da solo, ovviamente con le argomentazioni dei propri avvocati – Grassani e Lubrano – e le arringhe resteranno le uniche voci che il Collegio di Garanzia del Coni finirà per ascoltare: la Juventus s’ è defilata, come già nel ricorso alla Corte Sportiva di Appello Nazionale, e al Foro Italico, invece, non ci sarà neanche la Federcalcio, che ha preferito non costituirsi e lasciare, alla mezzanotte di giovedì, che quella sfida diventasse un affare da sé distante”.