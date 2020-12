Lazio, che caos: Lotito ha strigliato Inzaghi e Tare dopo Benevento. La situazione

Nelle ultime quattro giornate di Serie A, senza un calendario particolarmente ostico, la Lazio ha racimolato solo quattro punti. Questo ha prodotto un clima piuttosto teso, soprattutto tra il presidente Claudio Lotito e l’allenatore, Simone Inzaghi.

Ne ha scritto oggi Il Messaggero:

“Mercoledì, dopo il pareggio amaro di Benevento, il presidente ha strigliato Inzaghi, ma anche Peruzzi e Tare. Già dal caso Luis Alberto era su tutte le furie per la gestione, fiuta un fronte comune poco gradito fra il tecnico, il dt e il ds. Lotito ha investito sul mercato nonostante la crisi di liquidità totale, ha pagato tutti gli stipendi, i premi, e non trova risposte. Champions a parte. Non gli piace l’atteggiamento di una squadra che vuole mettersi in mostra solo nella massima competizione, ma ne ritiene lo staff corresponsabile. Non accetta più nessuna (la stanchezza, il calendario tosto con Napoli e Milan in questo finale solare) giustificazione e fra oggi e domani si farà di nuovo sentire”.