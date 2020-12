Il Mattino: il Napoli di Gattuso fa troppa fatica contro le grandi

Con la sconfitta a Milano contro l’Inter, il Napoli di Gattuso è già a quattro sconfitte in campionato. Tre sul campo: contro Sassuolo, Inter e Milan.

Ne ha scritto oggi Il Mattino, secondo cui le tre sconfitte evidenziano una tendenza:

“La classifica del Napoli parla chiaro. 23 punti in 12 giornate, con un punto di penalizzazione e una partita persa a tavolino contro la Juventus. In mezzo 8 vittorie, tre sconfitte (sul campo) e nessun pareggio. I 3 ko, però, sono arrivati tutti nei confronti diretti per la volata scudetto. Prima contro il Sassuolo, che a Napoli era arrivato incerottato eppure De Zerbi è riuscito a fare scacco matto a Gattuso”.

Sull’argomento ha parlato al Mattino anche Luigi De Canio:

“Eppure resta il fatto che contro le prime, gli azzurri fanno fatica, e anche parecchia. «Ogni partita ha una storia a sé», prova a smorzare i toni l’ ex allenatore del Napoli Luigi De Canio. «A me queste tre sconfitte sembrano solo una coincidenza. Non penso ci sia una componente psicologica. Certe volte le partite sono frutto di un episodio. Contro l’ Inter c’ è stata sicuramente tanta sfortuna, mentre contro il Milan ha pesato il fattore Ibra»”.