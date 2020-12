Il Mattino: Elmas potrebbe sostituire Insigne contro la Lazio

L’emergenza in attacco – dovuta alle assenze di Insigne, Mertens e Osimhen – sta portando Gattuso a riflettere su quale tridente schierare contro la Lazio. Nelle turnazioni potrebbe infatti inserirsi Eljif Elmas.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“Ma Gattuso e il suo vice Riccio farà di tutto per mantenere anche con la Lazio la stessa organizzazione di gioco, ovvero il 4-2-3-1 che non è scolpito nella pietra ma continua a essere punto di riferimento di questi tempi. Vero che mancano Osimhen (resta ancora in Belgio, la sua ripresa è prevista dopo le feste: se tutto va bene andrà in panchina a Cagliari), Mertens e Insigne ma è anche vero che non cambiare sarebbe il miglior segnale da dare alla squadra. In tal caso, Elmas potrebbe prendere il posto di Insigne, Petagna quello di Mertens in attacco e Lozano sarebbe confermato sulla destra. Con Zielinski (ma c’è anche opzione remota Politano) trequartista. Insomma da oggi si lavora a questa idea di Napoli. Perché la delusione per il risultato di San Siro merita di essere riscattata già domenica sera”.