Gazzetta svela: prima dell’espulsione Insigne aveva ricevuto i complimenti da Massa

Sull’espulsione di Lorenzo Insigne durante Inter-Napoli si è aperta una discussione che va avanti da mercoledì sera.

Oggi lo ha raccontato La Gazzetta dello Sport:

“La metamorfosi avviene in campo, in ogni modo, perché fuori dal rettangolo di gioco, Lorenzo è un ragazzo dal cuore grande così. Le sue iniziative a favore dei più deboli sono numerose e, spesso, preferisce che non vengano pubblicizzate. La sua donazione di 100 mila euro all’ospedale Pascale di Napoli, in pieno lockdown, è stato un gesto molto apprezzato, così come le sue elargizioni per i bambini bisognosi. Anche in partita, comunque, sa farsi apprezzare. Prima dell’espulsione, aveva ricevuto persino i complimenti dello stesso Massa per la collaborazione in campo“.