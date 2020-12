Gazzetta anticipa: oggi si esprimerà il giudice sportivo su Insigne, possibile squalifica prolungata

La Gazzetta dello Sport si è espressa sull’espulsione di Lorenzo Insigne sulle possibili ripercussioni che quest’ultima avrà sul prossimo futuro del capitano e della squadra.

La testata giornalistica ha sottolineato come queste siano le ore più calde del caso in quanto il giudice sportivo si esprimerà oggi e come la pena più probabile per Insigne sia quella delle due giornate di squalifica.

Ci sono anche dei precedenti, il più recente quello di Alvaro Morata, espulso e condannato a due giornate di squalifica(poi ridotte a una) per aver rivolto parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara Pasqua. Possibile che la sanzione inflitta all’attaccante del Napoli sia identica