CorrSport: il Napoli è pronto a difendere Insigne, ma solo in un caso

L’espulsione, e la conseguente squalifica, di Lorenzo Insigne – unita alle indisponibilità di Mertens ed Osimhen – potrebbe rivelarsi più importante di quanto già non lo sia di norma. Soprattutto nel caso in cui il giudice sportivo squalifichi Insigne per due turni.

Oggi ne ha scritto Il Corriere dello Sport, secondo cui in tal caso il Napoli difenderebbe il proprio capitano in sede legale:

“Se la squalifica sarà di due giornate, poi, il Napoli avrà la possibilità di ricorrere in appello proprio come fece la Juve con Morata dopo la partita con il Benevento del 28 novembre (ricorso vinto e sanzione dimezzata a un turno): a partita finita Alvaro protestò con l’arbitro Pasqua per la mancata concessione di un rigore a suo avviso limpido e, a quanto pare, disse: «Quello era un rigore imbarazzante». Non proprio simile, insomma, la scelta delle parole. Ieri, nel frattempo, Insigne s’è allenato regolarmente con la squadra al centro sportivo di Castel Volturno: ha palesato il suo dispiacere per i fatti, ovviamente, ma il gruppo è con lui”