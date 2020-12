CorrSport: con la Lazio un tridente mai visto

A causa dell’assenza di Mertens, Insigne e Osimhen, Gennaro Gattuso dovrà fare di necessità virtù e schierare un tridente inedito per la gara di domenica sera contro la Lazio.

Ne ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“E in effetti da tutto ciò, restando sempre sul fronte dell’ attacco, può scaturire un tridente anti-Lazio del tutto inedito, formato da Lozano sulla sinistra (al posto di Insigne), con Politano sul versante opposto e Petagna al centro. Un trittico di sicura affi dabilità per ciò che s’ è visto negli ultimi incontri: a partire proprio da un Chucky letteralmente rigenerato dalla cura Gattuso (il tecni Politano, Lozano e al centro Petagna Possibile ballottaggio tra Demme e Fabian co non lo perde di vista un attimo), capace di spaccare le partite, particolarmente incisivo anche sul fronte realizzativo (7 gol e 2 assist); da un Politano che, dopo l’impatto in sordina della scorsa stagione, sta crescendo in maniera esponenziale, confermandosi fra i più vibranti (per lui 5 centri e 2 assist); ed un Petagna che si sta facendo valere, con qualche gol decisivo (Benevento e Samp)”