«Noi dobbiamo sempre annusare il pericolo», spunta il messaggio di Gattuso alla squadra

Anche se il Napoli ha vinto il girone di Europa League, alcune disattenzioni nella partita di giovedì sera contro la Real Sociedad non hanno lasciato tranquillo Gennaro Gattuso.

Oggi ne scrive Il Corriere dello Sport, che svela le sensazioni dell’allenatore del Napoli:

“«Noi dobbiamo sempre annusare il pericolo». Lui ha tentato di esorcizzarlo, pur con una formazione osé, però con un atteggiamento riservato, rimanendo soprattutto a presidio della propria trequarti e finendo per ritrovarsi poi con l’accerchiamento che l’ha inquietato: sei conclusioni degli spagnoli (a otto), il clamoroso errore di Portu nella fase iniziale ed una sofferenza percepibile per lunghi tratti e la consapevolezza che ci sia ancora del lavoro da impiantare, per riuscire a trovare – semmai – un «compromesso» nelle due fasi, affinché il Napoli sappia esclusivamente di Gattuso”.