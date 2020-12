Infortunio Osimhen, Il Mattino choc: Addio 2020! Salterà almeno altre 4 partite, il motivo

Continua il mistero intorno ai tempi di recupero di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è fermo ai box da metà novembre, quando si lussò la spalla durante Nigeria-Sierra Leone.

Oggi ne ha scritto Il Mattino, secondo cui Osimhen rivedrà il campo solo nel 2021:

“Le speranze di rivederlo magari con il Torino, il 23 dicembre, sono davvero vicinissime allo zero. Ieri mattina la conferma che non riuscirà a recuperare per quest’anno, poiché il dolore persiste e anche gli accertamenti confermano che c’è ancora qualche problema neuromotorio che invita a non avere fretta. Mister 80 milioni torna in campo il prossimo anno e salterà anche le ultime quattro partite di campionato”.