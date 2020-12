Repubblica ricorda: Paolo Rossi rifiutò Napoli a causa di invidia e provincialismo

Oggi Repubblica ha ricordato quando nel 1979 Paolo Rossi rifiutò il trasferimento a Napoli:

“Nell’estate del 1979 Rossi rifiuta il trasferimento al Napoli, dopo un anno nero, per il ritorno in B ed un infortunio. Ferlaino, dopo Savoldi e prima di Maradona, tenta anche questo colpo con l’aiuto del direttore sportivo Giorgio Vitali. C’era un solo modo per far saltare il contratto. Una congiura di invidia e provincialismo. Napoli è descritta da resto d’Italia come una soffocante prigione d’oro, una città di ossessivo amore per Paolo Rossi, si scrive che addirittura gli porteranno dal Pallonetto di Santa Lucia le sigarette gratis ogni giorno”.