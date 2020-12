Oggi la prima pagina del Corriere dello Sport è interamente dedicata alla scomparsa di Paolo Rossi, ex calciatore di Juventus, Vicenza e Perugia, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982.

La storia di Paolo Rossi è legata in particolare ai Mondiali di calcio in Spagna del 1982, di cui Rossi fu capocannoniere con sei reti. In quell’occasione, Rossi segnò la leggendaria tripletta contro il Brasile, oltre che un gol nella finale contro la Germania Ovest.