Ricorso Juve-Napoli: non solo Grassani, ADL si affida a un altro esperto! Spunta la data della sentenza

Ieri il Napoli ha depositato il ricorso contro lo 0-3 a tavolino contro la Juventus presso il Collegio di Garanzia del Coni. Per farlo, il club di De Laurentiis ha affiancato l’avvocato Grassani, creando un mini pool per la diatriba.

Lo ha scritto oggi Repubblica, che anticipa anche la data della sentenza:

“Tre punti sul campo domani, in attesa di novità dal Collegio di Garanzia del Coni. Il Napoli ha depositato il ricorso contro lo 0-3 a tavolino per la mancata gara dello Stadium contro la Juventus (del 4 ottobre) e il -1 in classifica. Il club azzurro ha deciso di affiancare l’avvocato Grassani: nel pool difensivo ci sarà anche Enrico Lubrano, 49enne romano, cassazionista presso lo studio legale Lubrano e Associati e professore di Diritto dello Sport presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Libera Università degli Studi sociali – Luiss Guido Carli, di Roma. Il verdetto arriverà entro una ventina di giorni“.