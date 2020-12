Repubblica: Hysaj e Rrahmani riprenderanno oggi gli allenamenti

Dopo la negatività al coronavirus, Hysaj e Rrahmani saranno rinforzi importanti per Gattuso. Il Napoli sarà impegnato ogni tre giorni fino alla pausa natalizia, e l’allenatore azzurro potrà beneficiare di due cambi in più in difesa.

Ne scrive oggi Repubblica:

“Gattuso aspetta ovviamente due rinforzi per le prossime partite. Hysaj e Rrahmani sono negativi al Covid: hanno sostenuto pure le visite per l’idoneità sportiva prima di riprendere l’attività. Oggi riprenderanno gli allenamenti. Stasera faranno il tifo avanti alla tv, a breve daranno il loro contributo in campo”.