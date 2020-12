«Quando rivelai a Maradona del doping, mi disse: “cosa c’entra con il calcio?”»

Francesco Serao, commercialista e vicepresidente del Napoli nell’ultima stagione azzurra di Maradona, ha parlato al Mattino.

Serao ha ricordato quella sera del 24 marzo del 1991, quando Maradona scoprì di essere stato trovato positivo al controllo antidoping di una settimana prima; tracce di cocaina: «”Ma che c’ entra con il calcio?” mi chiese Diego».

Il Napoli era ancora a Genova: “Nel ristorante Zeffirino dopo aver perso 4-1 contro la Samp e prima di rientrare in aereo a Napoli. Finita la cena, riferii a Maradona che era arrivata quella brutta notizia”.

Nessun dirigente andò a salutare Maradona? Serao nega: “Non è vero. Andai io nel giorno di Pasquetta proprio perché avevo saputo che stava per partire. Sulla porta mi bloccarono due persone: Diego è già in autostrada, non c’ è nessuno. Mai saputo chi fossero”.

Sulla trasferta di Mosca: “Cominciammo con la mancata partenza per Mosca. Io ero a bordo dell’ aereo privato di Franco Ambrosio e provai a far ritardare il decollo per portare Diego con noi. Poi lui prese un altro volo e raggiunse la squadra. Era la vigilia del suo anniversario di matrimonio e mi chiese di accompagnare lui e la moglie Claudia nella Piazza Rossa. Era vietato l’ accesso, però dissi al soldato di guardia che quell’ uomo impellicciato era Maradona. Fece passare soltanto lui“.