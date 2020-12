La terapia di Maradona non prevedeva cure per il cuore: si aggrava la posizione di due medici

Dal 25 novembre si susseguono voci sulla supervisione medica dello stato di salute di Diego Armando Maradona. Prima la sua infermiera ha detto di avere mentito sull’orario del decesso, ora i giudici indagano sui medici del Pibe de Oro.

Ne ha scritto oggi Repubblica, che fa il punto sulla situazione medica di Maradona:

“I magistrati di San Isidro, che hanno indagato i due medici, hanno stabilito che la terapia al momento della morte non prevedeva cure per il cuore (ma Diego era un cardiopatico grave), bensì due tipi di antiepilettici, un antipsicotico, un antagonista di oppiodi inibitore del desiderio alcolico e un farmaco per la schizofrenia e il disturbo bipolare”.

Secondo quanto scritto oggi da Repubblica, la posizione del neurochirurgo Luque e della psichiatra Cosachov si sarebbe aggravata:

“Il sistema cardiovascolare potrebbe non aver retto: i giudici hanno chiesto ai periti che stanno analizzando i campioni organici di valutare con particolare attenzione l’aspetto della conduzione elettrica del cuore. Si aggrava intanto la posizione del neurochirurgo Leopoldo Luque e dello psichiatra Augustina Cosachov, che firmarono le dimissioni di Maradona dalla clinica Olivos dopo l’intervento al cervello”.