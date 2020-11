L’edizione odierna de La Repubblica dedica ampio spazio a Victor Osimhen. Infatti, il quotidiano, ha annunciato che l’attaccante molto probabilmente non verrà nemmeno convocato per la partita contro la Roma. Il Napoli, come riportato dal quotidiano, vorrebbe non rischiare un altro infortunio. L’attaccante molto probabilmente ritornerà in campo per la sfida in Europa League, contro l’AZ Alkaamar, oppure nella prossima giornata di serie A, contro il Crotone.