Repubblica – Novità importante per Zielinski: il suo possibile ruolo in Napoli-Rijeka

Repubblica parla della sfida che ci sarà giovedì sera al San Paolo tra Napoli e Rijeka per la quarta giornata di Europa League.

Il quotidiano si sofferma soprattutto sulla posizione che, con molta probabilità, andrà a occupare Piotr Zielinski: per il polacco dovrebbe esserci un’opportunità dal primo minuto come trequartista, ruolo che con le sue caratteristiche può ricoprire ma che finora non ha ancora sperimentato al meglio.

Per il resto, spazio a uno tra Demme e Lobotka con Bakayoko, a Maksimovic per Manolas e a Petagna come punta.