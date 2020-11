Infortunio Osimhen, arriva il primo verdetto per Napoli-Milan

Negli ultimi giorni era cresciuto l’ottimismo intorno alle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano – infortunatosi durante Nigeria-Sierra Leone – non sembra però ancora al meglio, nonostante si sia già allenato in palestra.

Oggi Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Osimhen:

“Quasi certamente dovrà saltare la gara con il Milan anche il nigeriano Osimhen. Il centravanti fa fatica ad alzare il braccio e ieri ha svolto solo lavoro in palestra, soprattutto con la cyclette, oltre a essere sottoposto alle terapie che serviranno per risolvere in fretta la lussazione alla spalla destra”.