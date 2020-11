Napoli-Milan, Gazzetta: Sono le due squadre più equilibrate della Serie A

Tra le partite clou del week end di Serie A, quella che spicca è sicuramente Napoli-Milan. E non solo perché si affronteranno prima e terza della classifica; anche per ciò che hanno mostrato in queste prime uscite.

Non a caso, oggi La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Napoli e Milan, e ne analizza l’andamento finora:

“Sono le due squadre che hanno mostrato finora più equilibrio e la migliore transizione tra la fase offensiva e quella difensiva. Il Milan ha commesso errori gravi contro Roma e Verona, ma si è trattato più di leggerezze individuali che di problemi strutturali. Il Napoli sul campo ha la miglior difesa, frutto dell’accortezza con cui Gattuso lavora sulla fase difensiva pur schierando tanti uomini in avanti“.