Osimhen, c’è un precedente: nel 2018 fu operato alla spalla destra. Il Napoli vuole evitare una ricaduta

Le condizioni di Victor Osimhen saranno osservate giorno dopo giorno. Anche se l’infortunio alla spalla destra non sembra destare troppe preoccupazioni, e il centravanti nigeriano potrebbe tornare già contro la Roma.

Tuttavia, questo non è il primo infortunio di Osimhen alla spalla destra. Oggi La Gazzetta dello Sport ha raccontato infatti di un’operazione risalente ai tempi di Wolfsburg:

“È presto per definire una prognosi più precisa. Ma nei prossimi giorni, gradualmente il ventunenne nigeriano – arrabbiato per questo stop, finora non aveva perso una partita di campionato – potrà riprendere ad allenarsi. Impossibile il suo rientro per domenica contro il Milan. Appare possibile, però, il suo recupero per la partita contro la Roma, domenica 29 novembre. Ovviamente lo staff medico azzurro lo seguirà quotidianamente perché non si vogliono rischiare ricadute, visto che già nel 2018 l’ attaccante – ai tempi vestiva la maglia del Wolfsburg in Germania – è stato sottoposto a intervento chirurgico proprio sulla stessa articolazione della spalla destra“.