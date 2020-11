Il Mattino: Fabian rinnova? Su di lui può tornare alla carica il Real Madrid

Durante l’impresa storica contro la Germania, Fabian Ruiz ha recitato un ruolo da protagonista con la sua Spagna. Sul 6-0 finale, hanno inciso infatti i tre assist del centrocampista del Napoli, entrato al 12′ per l’infortunio di Canales.

Tuttavia, il rinnovo con il Napoli è ancora in stallo – come ha detto il suo agente, Alvaro Torres, a Goal.com. Ne scrive oggi anche Il Mattino:

“Partita che resta aperta con le parti che dovranno mettersi a tavolino e ridiscutere sulle modalità di una nuova intesa per l’accordo che scade a giugno 2023. Intanto Fabian Ruiz continua a far bene e soprattutto il Real Madrid ha mostrato in più occasioni un grande interesse per lui e nella prossima sessione di mercato estiva potrebbe tornare alla carica. A 24 anni è già diventato un punto fermo della Spagna e dal suo arrivo a Napoli, che lo acquistò dal Betis Siviglia per 30 milioni, la crescita è stata esponenziale e dall’arrivo di Gattuso ha ritrovato le sue migliori prestazioni”.