Il Mattino – Gattuso sente puzza di bruciato: teme che il Rijeka sia una trappola

Presentando la partita contro il Rijeka in conferenza stampa, Gennaro Gattuso non ha negato di reputare «insidiosa» la partita di questa sera.

Ne scrive oggi Il Mattino, che racconta le sensazioni del tecnico azzurro alla vigilia di Rijeka-Napoli:

“Sente puzza di bruciato, Rino. È una trappola la gara con una squadra che nel ranking Uefa è al posto numero 97 e che vale in tutto 16 milioni (contro gli oltre 600 milioni di euro del valore della rosa della squadra azzurra). Gattuso invita alla cautela. D’altronde, va bene la prestazione. Ma quel che conta sono i tre punti. Stasera come tra sette giorni quando il Rijeka sarà al San Paolo. Come arrivano, arrivano. Perché la qualificazione ai sedicesimi di Europa League non può sfuggire”.