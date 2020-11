Gazzetta – In corsa Gattuso potrebbe rischiare Zielinski ed Elmas: le ultime

Ieri, durante la conferenza stampa pre-Rijeka, Gennaro Gattuso ha detto che la formazione che scenderà in campo sarà «sulla stessa direzione di quella vista in Spagna».

Oggi La Gazzetta dello Sport ha anticipato alcune scelte di Gattuso:

“Il Napoli dovrebbe schierare Petagna centravanti, con Insigne che partirà dalla panchina. In mediana dovrebbe agire l’inedita coppia Demme-Lobotka, per dar respiro a Bakayoko e Fabian. Probabilmente in corsa vedremo in campo Zielinski ed Elmas che stanno ritrovando condizione dopo il Covid. Nel Rijeka spera di giocare Armando Anastasio, terzino sinistro napoletano doc, cresciuto a Castel Volturno. Per lui sarebbe una grande soddisfazione”.