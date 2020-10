Oggi Il Mattino apre in prima pagina con le anticipazioni di formazione di Gattuso per Real Sociedad-Napoli. L’allenatore azzurro potrebbe scegliere Petagna, e schierare Osimhen in panchina.

Il Mattino ha intervistato anche il segretario di Maradona, per una serie di speciali dedicati ai 60 anni del Pibe de Oro.