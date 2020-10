Repubblica – Lobotka mostra solo passaggetti inutili. Insigne impresentabile

L’esordio dal primo minuto di Stanislav Lobotka contro l’AZ Alkmaar non è andato bene. Il centrocampista slovacco è parso compassato, incapace di verticalizzare con una giocata, come il suo compagno di reparto – Fabian Ruiz – ha fatto in maniera eccellente contro l’Atalanta.

Oggi Antonio Corbo su Repubblica analizza la prestazione proprio di Lobotka:

“Per appesantire l’ingorgo c’è Koulibaly di nuovo fuori misura in difesa e con la velleità ieri di organizzare il gioco a centrocampo, dove l’esclusione di Bakayoko consente a Lobotka di mostrare tutti i suoi passaggetti inutili, senza mai tentarne uno a medio raggio per Politano e Lozano”.

L’analisi di Corbo continua, e lo fa anche verso la condizione ancora «impresentabile» del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne:

“Il Napoli così convinto del suo nuovo modulo dopo gli ultimi successi insiste. Opera i cambi ma sullo stesso assetto, senza una variante tattica. Magari tirando fuori il flebile Mertens per un Petagna che faccia da apripista ad Osimhen, invece li alterna in una staffetta che nulla di nuovo produce. Con la squadra sbilanciata in avanti e senza spazi il gigante nigeriano non svetta di testa e si gira a fatica. Peggiore l’esito del cambio a sinistra, dove a Lozano si è sostituito un ancora impresentabile Insigne“.