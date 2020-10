«Di lui non c’è traccia, cerca Osimhen ma non gli dice mai bene». Per Mertens pagelle impietose

Dopo la sconfitta contro l’AZ, le pagelle dei maggiori quotidiani italiani – sportivi e non – sono totalmente negative per i calciatori del Napoli. Ne sa qualcosa persino quello che contro l’Atalanta si è rivelato il vero regista della squadra: Dries Mertens.

Di seguito, le pagelle dei quotidiani a Mertens:

Corriere dello Sport 5.5

“È il regista offensivo e il rifinitore, a maggior ragione in assenza di Insigne, e ha lo sguardo fisso su Osimhen: dialoga con lui, lo cerca, prova a innescarlo e lanciarlo in verticale. Proprio come con l’Atalanta: ma questa volta sono briciole. Anche al tiro: nel primo tempo cerca il giro in area, il suo must, ma non gli dice bene”.

Gazzetta dello Sport 5

“Un solo tiro, peraltro pericoloso, poi di lui non c’è traccia”.

Il Mattino 5

“Va in affanno, quando serve la clava e non più il fioretto. Sbatte contro la Maginot olandese, si perde del novero delle aperture e dei passaggi in profondità. Parte basso per poi sprintare verso l’area di rigore. Cala ancor di più nel finale, quando il gioco va in affanno e servono le invenzioni”.

Tuttosport 5.5

“È sua l’occasione più ghiotta del primo tempo, ma non la sfrutta al meglio”.

Repubblica 5

Corriere della Sera 5