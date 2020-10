Repubblica – Confermati mille spettatori nonostante l’aumento dei contagi

Nei giorni scorsi pareva andasse modificato il protocollo per l’ingresso negli stadi, o quantomeno il numero di persone che potrebbero attualmente accedere: ovvero mille.

Ne scrive oggi Repubblica, secondo cui per Napoli-Atalanta potranno entrare al San Paolo i soliti mille spettatori:

“Al momento è confermata la presenza di mille tifosi all’interno dell’impianto, come ribadito dall’ultimo DPCM. Bisognerà capire se il numero resisterà dopo l’aumento dei contagi e le restrizioni disposte dal governo regionale degli ultimi giorni. Deroghe contrarie non ce ne sono state, quindi qualche appassionato si accomoderà oggi alle 15 al San Paolo per il match degli azzurri contro la corazzata di Gasperini”.

Repubblica descrive anche la politica del Napoli sugli ingressi allo stadio:

“Il Napoli ha ribadito la linea già emersa contro il Genoa: nessun biglietto in vendita, sono stati distribuiti nei giorni scorsi diversi inviti, la maggior parte destinata agli sponsor del club. Il protocollo per l’accesso è molto rigido: sono aperti due settori (Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida) che assicurano un ampio distanziamento, considerando la capienza del San Paolo. L’iter è il solito: misurazione della temperatura e utilizzo degli igienizzanti all’interno dello stadio”.