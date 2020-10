CorrSport – Prima la ricusazione, ora Sandulli potrebbe astenersi su Juve-Napoli

Ieri, sulla stampa nazionale sportiva, si è scritto molto della possibile ricusazione del presidente della corte d’appello Sandulli. Il giudice – reo di aver già commentato il caso Juve-Napoli – potrebbe ora decidere di astenersi dal caso.

Lo scrive Il Corriere dello Sport, secondo cui sono già pronti anche i suoi sostituti:

“Sicuri che la classifica sia stata scritta dal Covid e non dal protocollo voluto da FIGC e Lega in accordo con il Governo? L’interrogativo resta aperto, così come non è dato sapere se Sandulli deciderà di astenersi o meno dal giudizio di secondo grado. Qualora succedesse, toccherebbe a Stefano Palazzi (seconda sezione) oppure ad Italo Pappa (terza) occuparsene. Vedremo”.

Intanto, la parentesi sulla ricusazione di cui avevamo scritto anche ieri:

“Juve e/o Napoli potrebbero ricusarlo, ma cosa succederà lo capiremo soltanto nei prossimi giorni. Il giudice Gerardo Mastandrea, condannando il Napoli in primo grado con lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione, ha semplicemente fatto prevalere il protocollo e applicato le sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva”.