Sembrava oggi il giorno scelto per la presentazione del ricorso: invece bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Come scrive Il Corriere dello Sport, il pool di avvocati del Napoli – guidati da Mattia Grassani – è al lavoro per arricchire ulteriormente il ricorso finale:

“Al cospetto della Corte sportiva d’appello: sembrava che già oggi i legali del Napoli potessero depositare il ricorso avverso la sentenza del giudice sportivo sul caso della partita del 4 ottobre mai giocata con la Juve, ma alla fine il pool e la società hanno deciso di attendere ancora un po’. Giusto il tempo di controllare ed eventualmente arricchire di altri elementi utili la versione definitiva”.

La tesi difensiva è stata tuttavia già organizzata. E oltre all’obbligo di isolamento imposto dall’Asl, Grassani e il club azzurro sosterranno di aver sempre avuto intenzione di partire:

“Per quel che riguarda la tesi difensiva, oltre al filo conduttore del rispetto dell’obbligo di isolamento per l’intero gruppo squadra dopo la positività di Zielinski, Costi ed Elmas imposto dall’Asl, il Napoli sosterrà di aver provato ad ottenere dall’Autorità sanitaria il placet per raggiungere Torino fino alla mattina di domenica, giorno della partita“.

Nel ricorso finale – continua Il Corriere dello Sport – il Napoli potrebbe allegare anche nuovi elementi:

“Agli atti potrebbero finire anche i video della rifinitura di sabato, di certo non una sgambata, e altri elementi (tamponi prenotati per la mattina della partita presso uno studio torinese; pullman del club già in Piemonte; bagagli già sul charter prima dello stop)”.