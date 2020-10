Mercoledì il giudice sportivo Gerardo Mastandrea dovrà emanare la sentenza sul caso Juve-Napoli. Al momento, lo scenario più probabile pare il rinvio della partita a data da destinarsi, come ha scritto Repubblica.

Non è dello stesso avviso Tuttosport, secondo cui le possibilità di 3-0 a tavolino sono cresciute:

“Rispetto a inizio settimana, quando c’era la sensazione che il giudice sportivo potesse propendere per il rinvio, negli ultimi giorni è cresciuta la possibilità della vittoria a tavolino. Anche perché, se arrivasse il rinvio, altri club (come l’Inter) con tanti positivi (senza però raggiungere il numero di dieci con cui scatta la possibilità, vedi Genoa-Torino) potrebbero seguire l’esempio del Napoli: con un campionato nel caos o fermo, la Serie A sarebbe a rischio fallimento”.

Tuttosport si sofferma anche sulle parole che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rivolto ad Andrea Agnelli:

“L’attacco alla Juventus e al suo presidente da parte di De Luca è una mossa politica, alla quale il club bianconero non risponde perché non ha intenzione di farsi strumentalizzare da chi fa politica attraverso il calcio, per fare pressioni sul giudice sportivo Valerio Mastandrea, chiamato a decidere in merito alla partita fantasma con l’assegnazione del 3-0 a tavolino o con il rinvio della gara”.