Repubblica – Rinvio Under-21 rafforza la posizione del Napoli sul protocollo

Ieri la partita Islanda-Italia Under-21 è stata rinviata, a causa di un piccolo focolaio da coronavirus scoppiato nel gruppo degli azzurrini. È la terza partita non giocata nell’arco di una settimana: a partire da Genoa-Torino e passando per Juventus-Napoli.

Secondo Repubblica, il caso della nazionale Under-21 rafforza le ragioni del Napoli:

“La vicenda Under pesa sul campionato, non solo perché allunga la lista degli indisponibili per il derby di Milano, ma perché apparentemente rafforza il partito delle ragioni del Napoli sulla subalternità del protocollo sportivo a norme superiori“.