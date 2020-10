Gazzetta – Napoli quarto monte ingaggi della Serie A, superata la quota dei 100 milioni

La pandemia, e il conseguente lockdown globale da marzo a maggio, ha cambiato il calcio. E con esso, anche le possibilità di spesa dei club di tutte le categorie. Nel calciomercato appena concluso, infatti, gli affari maggiori sono stati effettuati in prestito, o attraverso scambi e plusvalenze (tra le big in Italia solo Napoli e Juventus hanno effettuato grandi investimenti per Osimhen e Chiesa).

Oggi La Gazzetta dello Sport fa un’analisi della variazione del monte stipendi, che in alcuni club è sceso notevolmente. La Juventus, ad esempio, ha abbassato gli ingaggi di 58 milioni, mentre squadre come Lazio e Atalanta lo hanno aumentato rispettivamente di 11 e 7 milioni. Il Napoli, dal canto suo, da 103 milioni è passato a 105, non riuscendo quindi ad alleggerire le spese in tal senso.

Nelle casse del Napoli pesano le mancate cessioni di Ghoulam, Milik e Llorente, i cui stipendi sommati si aggirano (al lordo) sui 15 milioni di euro. Di seguito, ecco la classifica con tutti i monte ingaggi:

Juventus 236

Inter 149

Roma 112

Napoli 105

Milan 90

Lazio 83

Fiorentina 55

Torino 51

Cagliari 46

Bologna 43

Atalanta 42

Genoa 41

Sassuolo 35

Parma 34

Sampdoria 34

Benevento 32

Udinese 31

Verona 24

Crotone 23

Spezia 22