Non accenna a ridimensionarsi il caso Milik. L’attaccante polacco è rimasto al Napoli, nonostante la rottura con la società avvenuta in estate. Ora, Milik è rimasto escluso dalle liste di Serie A e di Europa League.

Ne scrive oggi Il Mattino, svelando la volontà dell’attaccante:

“Almeno fino a gennaio non si muoverà e resterà ai margini. Milik ha fatto intendere di non avere intenzione di accettare offerte a gennaio, per farsi trovare libero a parametro zero a giugno, il Napoli proverà a monetizzare la cessione. Difficile al momento che il calciatore possa ricorrere alle vie legali contro il Napoli per l’esclusione dalle liste ufficiali, ma i colpi di scena non sono mai da escludersi”.