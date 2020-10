Lorenzo Insigne continua a lavorare per il rientro. Il capitano del Napoli, dopo l’infortunio contro il Genoa, non vede l’ora di rientrare in campo.

Come scrive Il Corriere dello Sport, Lorenzo ha già messo nel mirino una data:

“Contando, si può fare: sedici giorni a disposizione, quando ne sono già passati dodici. Perché ormai il 25 ottobre è stato cerchiato d’azzurro, è quella la data-simbolo, il d-day e altro non c’è che gironzola per la testa: non l’Atalanta, sarebbe troppo vicina, e neanche il debutto in Europa League. […] Non c’è fretta, eppure c’è impazienza: perché quando poi arriverà quella domenica lì, quella di Benevento-Napoli, a Lorenzo e a Roberto Insigne piacerebbe un sacco mettersi in posa per la foto ricordo, sotto gli occhi di mamma e papà che staranno dinanzi al televisore o chissà, magari persino entrare“.