Il Mattino – Grassani: “Se scatta il 3-0 percorreremo tutte le vie possibili”

Il legale della SSC Napoli Grassani è stato intervistato a Il Mattino riguardo la questione del match non giocato tra Juventus e Napoli.

“Il Napoli voleva giocare, ma in un’altra data. In questo momento ci sono venti giocatori in quarantena e non si poteva giocare, ma in altra data sì. Non basta non presentarsi per perdere a tavolino”.

“Abbiamo trasmesso a Figc, Lega e Juve le decisioni di ASL e Regione chiedendo, con umiltà e spirito sportivo, che la Lega prendesse atto di questo e che rinviasse il match. Invece, ci siamo trovati in mezzo: disattendere il provvedimento dell’ASL o non rispettare il protocollo”.

“Non accetteremo il 3-0 e percorreremo tutte le vie possibili se necessario per far valere le nostre ragioni. Credo che la decisione arriverà nel fine settimana”.