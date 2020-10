La prima pagina di Tuttosport si apre con un ampio spazio dedicato all’operazione Chiesa che la Juventus sta portando a termine. Spazio anche per il Napoli che dopo la positività di Zielinski di ieri ha il fiato sospeso per i tamponi di oggi prima della partenza per Torino. Spazio anche per Ramirez vicino al Torino e Dalot vicino al Milan