PRIMA PAGINA – CdS: “Juve, così rischiamo”

La prima pagina del Corriere dello Sport si apre con la positività di Zielinski e il timore della Juventus e del Napoli a giocare la partita di domenica sera. Ampio spazio anche a Chiesa, vicino a vestire la maglia della Juventus, che perde forse l’ultima partita con la Fiorentina per 2-1 contro la Sampdoria. Spazio anche per Milik che si trova in un bivio tra Tribuna e Parigi o Firenze. Piccolo spazio anche per i sorteggi di Europa League con il Napoli che è situato nel gruppo F e dovrà sfidare: AZ Alkmaar, HNK Rijeka e Real Sociedad.