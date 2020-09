L’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno riporta questa mattina l’idea di un acquisto “low cost” a centrocampo per regalare a Gattuso l’ultimo tassello per completare il reparto. Oltre al nome di Vecino, sono presenti nella lista di Giuntoli due nomi nuovi: Duncan della Fiorentina e Midtsjo dell’ Az Alkmaar.

Per il centrocampista del club olandese servirebbero 8-9 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, mentre Duncan potrebbe arrivare in prestito.