Nikola Maksimovic è sempre più in bilico. Dopo il mancato rinnovo del contratto – in scadenza a giugno 2021 –, il centrale serbo è finito di fatto nella lista dei cedibili, nonostante sia reduce dalla sua migliore stagione partenopea.

Come ha scritto oggi Tuttosport, il Napoli spera arrivi un’offerta, per non perderlo a zero:

“La cessione di Koulibaly è pubblicizzata, ma mai certificata con un’offerta tramite pec, mentre per Maksimovic il presidente spera che arrivi una proposta seria e venderlo per non rischiare di perderlo tra un anno a parametro zero. Questo è il quadro principale delle contrattazioni partenopee, per intero paralizzate dalle mancate cessioni di Koulibaly e Milik, che dovrebbero portare nelle casse azzurre altri 100 milioni di euro, dopo i 30 ricevuti dall’Everton per Allan”.

Per sostituire Maksimovic, si lavora sempre sulla pista Sokratis, che però – secondo Tuttosport – si sarebbe stancato di aspettare gli azzurri:

“Anche Sokratis ha dato l’aut-aut a Giuntoli: il Napoli deve prendere una decisione su di lui entro questo fine settimana, altrimenti andrà all’Arsenal”.