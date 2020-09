PRIMA PAGINA – Il Mattino: “Campania, rischio boom infetti”

Oggi Il Mattino racconta in prima pagina il rischio dell’aumento dei contagi da coronavirus in Campania. Negli ultimi sette giorni, la Campania è la terza regione per la crescita del numero degli infetti, nonostante l’ottima gestione dell’epidemia tra marzo e maggio. Non a caso il presidente della Regione Campania – Vincenzo De Luca – ha chiesto «più controlli», altrimenti sarà costretto a «chiudere tutto».

Il quotidiano partenopeo mette al centro dell’attenzione anche le condizioni di Napoli, metropoli sempre più “abbandonata a sé stessa”. Le gallerie sono a pezzi, le metro ko, mentre le scuole stentano ancora a riaprire.