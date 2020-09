Domani pomeriggio al San Paolo, il Napoli affronterà il Genoa di Maran. Oggi La Gazzetta dello Sport si è cimentata nel lancio delle probabili formazioni:

Qui Napoli – Gattuso deve sciogliere ancora qualche ballottaggio. In porta dovrebbe tornare Meret, dopo l’esclusione di Parma. Mario Rui scalpita per un posto a sinistra, così come Osimhen, che è diventato in breve tempo impossibile da lasciare in panchina. Secondo la Rosea, a farne le spese sarà Mertens, che potrebbe partire dalla panchina. Sulla destra confermato invece Lozano.

Qui Genoa – Maran confermerà pressoché in toto la squadra che ha distrutto 4-1 il Crotone. A centrocampo il nuovo acquisto Badelj agirà al fianco di Lerager, con Zajc sulla trequarti. In attacco non è escluso il debutto dal primo minuto di Pjaca, con Pandev in panchina.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Genoa (3-4-1-2): Perin; Biraschi, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zappacosta; Zajc; Destro, Pjaca.