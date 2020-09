Secondo quanto riferito da Il Mattino, il Napoli starebbe cominciando a pensare di non mandare i calciatori a giocare la Nations League con le rispettive nazionali a causa dell’epidemia Covid. Chiaramente è ancora presto per dirlo, ma l’allarme lanciato dalla Commissione Europea per la Salute, fa riflettere e non poco tutti i club. Il patron azzurro sta manifestando questo timore e ne sta discutendo con gli altri presidenti di Serie A.