La prima pagina di Tuttosport ha dedicato ampio spazio all’intreccio di calciomercato tra Napoli-Roma-Juventus con Dzeko sempre più vicino alla Juventus e Milik sempre più vicino alla Roma. Prima pagina anche per i campionati esteri che tornano a giocare, la Premier League e la Liga mentre il Torino pressa il Milan per Krunic. Il Barcellona tenta l’assalto per Lautaro Martinez. Di seguito la prima pagina: